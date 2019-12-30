  • الإثنين 30 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى والخطيب

مرتضى منصور ينشر فيديو لـ«الخطيب» ويسخر من الأهلي

الأرصاد

الأرصاد تحذر المواطنين: غدًا.. برد قارس وأمطار

طعن

تقتل شقيقها وتطعن أمها وشقيقتها.. السبب صادم

أرشيفية

تركيا تحرك سفينتين عسكريتين في البحر المتوسط

رجل أعمال يقاضى "أوبر" لكشفها خيانته لزوجته

سائق «أوبر» يختطف فتاتين ويطعن إحداهما بالتجمع

شكري

تحرك مصري جديد ضد تركيا

الفقيد أثناء كتابة وصيته

فيديو يبكي القلوب.. شيخ سعودي يكتب وصيته ثم يموت

صلاح

سر «بخاخ الانف» الذي استخدمه «صلاح» أمام وولفرهامبتون

جانب من الواقعة

فيديو إباحي يهز الأردن.. طالب وطالبة داخل سيارة بالشارع

مشيخة الأزهر الشريف

«الأزهر» يرد بشدة على مسابقة للإساءة للرسول

الجهات الأمنية تعلن قرارها بشأن قناة الزمالك

الرياضة

حازم امام
حازم امام
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة..مخرج أهلاوي لأغنية قناة "الزمالك"

#

القوات الأمنية تعلن حالة الإنذار القصوى في البصرة

#

أسطورة ليفربول يرسل مندوبين للتفاوض مع مهاجم الزمالك

#

نجم الزمالك يثير الجدل: شيكابالا أعظم من محمد صلاح

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

قناة

أرسلت الجهات الأمنية موافقة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على انطلاق قناة النادي الفضائية، مساء اليوم الإثنين.

وتلقت الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الانتاج الإعلامي، خطابًا من الجهات الأمنية، يفيد بموافقتهم على انطلاق قناة نادي الزمالك.

وأرسل ناصر العبد، رئيس الإدارة المركزية للأمن، إلى محمد خالد دياب بشأن الخطاب المقدم من شركة دي ميديا الإعلامية، بإنشاء قناة الزمالك لبث المباريات والفعاليات والأنشطة الرياضية، واقامة استديو تحليلي للمباريات.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان مفاجئ عن وفاة مواطن كويتي أثار الرأي العام
» «صلاح» أم «ماني».. «كلوب» يرد من الأفضل في إفريقيا
» القبض على عارضة الأزياء «العارية» بعد تسلقها الأهرامات
» الدوري السعودي.. الهلال يكتسح العدالة بسباعية
» فضيحة أخلاقية لحارس الريال: «رفض الاعتراف بنجله»
» مفاجأة صادمة في صورة ابنة أحمد الفيشاوي العارية
» «الحضري» ضمن أفضل 11 لاعبًا في إفريقيا
» آخر تطورات المباحثات الإيرانية السعودية
» «بنزيما» يُمدد تعاقده مع الريال حتى 2022
» "العربية" تكشف طلب "حفتر" من مصر
» حكم صادم في قضية اغتصاب بريطانية من 12 إسرائيلي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك