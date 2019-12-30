  • الإثنين 30 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى والخطيب

مرتضى منصور ينشر فيديو لـ«الخطيب» ويسخر من الأهلي

الأرصاد

الأرصاد تحذر المواطنين: غدًا.. برد قارس وأمطار

طعن

تقتل شقيقها وتطعن أمها وشقيقتها.. السبب صادم

أرشيفية

تركيا تحرك سفينتين عسكريتين في البحر المتوسط

رجل أعمال يقاضى "أوبر" لكشفها خيانته لزوجته

سائق «أوبر» يختطف فتاتين ويطعن إحداهما بالتجمع

شكري

تحرك مصري جديد ضد تركيا

الفقيد أثناء كتابة وصيته

فيديو يبكي القلوب.. شيخ سعودي يكتب وصيته ثم يموت

صلاح

سر «بخاخ الانف» الذي استخدمه «صلاح» أمام وولفرهامبتون

جانب من الواقعة

فيديو إباحي يهز الأردن.. طالب وطالبة داخل سيارة بالشارع

مشيخة الأزهر الشريف

«الأزهر» يرد بشدة على مسابقة للإساءة للرسول

"العربية" تكشف طلب "حفتر" من مصر

آخر الأخبار

حفتر
حفتر
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

طلب مهم من المفتي في اليوم العالمي للغة العربية

#

اجتماع عربي طارئ لبحث هذا الأمر الخطير بشأن القدس

#

حقيقة طلب قرض جديد من صندوق النقد

#

موعد مباراتي الإسماعيلي في البطولة العربية

تركيا

مصر

ليبيا

حفتر

طربلس

كشفت قناة "العربية" السعودية سر تواجد المشير خليفة حفتر، فى مصر، ولقائه بعدد من المسئولين.

وذكرت في تغريدات عاجلة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "حفتر" طلب من مصر، "مساندة الجيش الليبي ورفع حظر السلاح عنه".

وذكرت نقلًا عن مصادر، أن مباحثات "حفتر" الجارية في القاهرة تناولت منع تدخل تركيا العسكري في ليبيا.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن "حفتر"، يجري زيارة لمصر منذ يوم أمس، لبحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وتأتي الزيارة في وقت يواصل فيه تقدمه نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان مفاجئ عن وفاة مواطن كويتي أثار الرأي العام
» «صلاح» أم «ماني».. «كلوب» يرد من الأفضل في إفريقيا
» القبض على عارضة الأزياء «العارية» بعد تسلقها الأهرامات
» الدوري السعودي.. الهلال يكتسح العدالة بسباعية
» فضيحة أخلاقية لحارس الريال: «رفض الاعتراف بنجله»
» مفاجأة صادمة في صورة ابنة أحمد الفيشاوي العارية
» «الحضري» ضمن أفضل 11 لاعبًا في إفريقيا
» آخر تطورات المباحثات الإيرانية السعودية
» «بنزيما» يُمدد تعاقده مع الريال حتى 2022
» "العربية" تكشف طلب "حفتر" من مصر
» حكم صادم في قضية اغتصاب بريطانية من 12 إسرائيلي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك