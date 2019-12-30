» "العربية" تكشف طلب "حفتر" من مصر

30 ديسمبر 2019 - 07:37 م

كشفت قناة "العربية" السعودية سر تواجد المشير خليفة حفتر، فى مصر، ولقائه بعدد من المسئولين.

وذكرت في تغريدات عاجلة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "حفتر" طلب من مصر، "مساندة الجيش الليبي ورفع حظر السلاح عنه".

وذكرت نقلًا عن مصادر، أن مباحثات "حفتر" الجارية في القاهرة تناولت منع تدخل تركيا العسكري في ليبيا.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن "حفتر"، يجري زيارة لمصر منذ يوم أمس، لبحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وتأتي الزيارة في وقت يواصل فيه تقدمه نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس.