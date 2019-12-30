» مفاجأة صادمة في صورة ابنة أحمد الفيشاوي العارية

30 ديسمبر 2019 - 07:19 م

على الرغم من حالة الجدل التي أحدثتها "لينا" ابنة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، بسبب نشر صورتها عارية تمامًا من الأعلى تاركة شعرا منسدلًا لتغطية منطقة الصدر، إلا أن المدقق في الصورة والبوست الذي نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، سيكتشف مفاجأة أخرى.

ويظهر من تحديد مكان نشر الصورة أنها متواجدة في القاهرة، وهو ما يشكل أزمة لدى أبيها، خاصة أنها لم تزوره أو تتواصل معه، بعد عودتها من خارج مصر عقب حصولها على حكم قضائي يوقف حكم منعها من السفر من مصر.

وعلى الرغم من أن "لينا" أوضحت أن هذه الصورة عندما كان عمرها 8 سنوات، كما ظهر على الصورة تاريخ تصويرها في 13-10-2013، إلا أن معظم من تداول الصورة لم يلفت انتباهه عمرها في الصورة وظن أن الصورة حديثة.

وكان الخلاف بين لينا ووالدتها وأحمد الفيشاوي انتهى بقبول محكمة أسرة الخليفة التظلم المقدم من هند الحناوي والدة لينا أحمد الفيشاوي على قرار منعها من السفر، ووضعها على قوائم ترقب الوصول.

جاء هذا القرار لأن الفنان أحمد الفيشاوي والد لينا أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوى ، لتدرس في لندن واتهم أحمد الفيشاوي وطليقته بالإهمال في رعاية ابنتهما.