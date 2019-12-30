لاعب كرة قدم شهير يطعن شقيقته حتى الموت

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طعن

تقتل شقيقها وتطعن أمها وشقيقتها.. السبب صادم

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أمريكا

طعن

أوستن

كرة قدم امريكية

شهدت مدينة أوستن بالولايات المتحدة، جريمة شنيعة، عندما أقدم لاعب كرة قدم أمريكية سابق، بطعن شقيقته الحامل حتى الموت، دون الكشف عن دوافع الجريمة.

وكشفت شبكة "إي بي سي نيوز"، أن اللاعب السابق مايكل إيغواغو صاحب الـ25 عاما، طعن شقيقته التي تكبره بخمسة أعوام حتى الموت أثناء تواجدهما بمنزلهما.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إيغواغو كان لاعبا معروفا في فريق جامعة تكساس لكرة القدم الأمريكية خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016.

وقام المتهم بتوجيه عدة طعنات لشقيقته الحامل، ليقتلها هي وجنينها دون الكشف عن السبب والدافع خلف جريمته، قبل إلقاء القبض عليه بواسطة الشرطة.


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