» مفاجأة.. «هنري» مُرشح لخلافة «فالفيردي» في برشلونة

30 ديسمبر 2019 - 05:36 م

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الإثنين، أن الأسطورة الفرنسية تيري هنري، المدير الفني الحالي لفريق إيمباكت مونتريال الكندي، مرشح لخلافة إرنستو فالفيردي في تدريب برشلونة، حال عدم توصل إدارة البارسا لاتفاق مع المدرب الحالي للاستمرار في منصبه.

وينتهي عقد فالفيردي في يونيو المقبل مع البارسا، مع وجود بند في العقد يتيح تمديده لموسم آخر، لكن مع تصاعد الانتقادات تجاه إدارة جوسيب بارتوميو للإبقاء على فالفيردي، الذي فشل في قيادة الفريق للتتويج بالشامبيونزليج، فإن البارسا يميل لإقناع هنري بتولي القيادة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن هناك قطاعات داخل النادي تؤيد التعاقد مع هنري المدرب السابق لموناكو، خاصة وأنه صديق للمدير الرياضي للنادي وزميله السابق، إيريك أبيدال، كما أنه زامل نجوم الفريق الحاليين المخضرمين أمثال ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسرجيو بوسكيتس.

وأكدت أن شخصية هنري تروق لبارتوميو، الذي قال له عند اعتزاله اللعب في 2012: "برشلونة سيظل دائما هو بيتك".