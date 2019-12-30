» إف سي مصر يحقق انتصاره الأول بالدوري أمام طنطا

30 ديسمبر 2019 - 04:47 م

حقق فريق إف سي مصر فوزًا غاليًا على طنطا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ11 ببطولة الدوري العام.

سجل فريق مصر هدفيه في الشوط الأول، بأقدام كل من محمود إسماعيل "رامبو"، وأحمد الشيخ (من ركلة جزاء) في الدقيقتين 18 و30.

في المقابل قلص طنطا الفارق بهدف سجله أحمد قطاوي في الدقيقة 93.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد إف سي مصر إلى 11 نقطة في المركز ، أما فريق طنطا تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز 13.