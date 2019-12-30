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الزمالك

مفاجأة..مخرج أهلاوي لأغنية قناة "الزمالك"

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مفاجأة..مخرج أهلاوي لأغنية قناة "الزمالك"

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علا خطاب

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أكرم فاروق

مخرج أهلاوي

كشف المخرج أكرم فاروق، عبر حسابه على الـ"فيسبوك"، بأن مخرج الأغنية الدعائية لقناة الزمالك،التي ستعرض قريبًا،عصام النجار، يشجع النادي الأهلي .

ونشر أكرم فاروق، عبر حسابه على "الفيسبوك"،صور من كواليس الاغنية، موضحًا أنه تواجد في كواليس الأغنية التي أخرجها عصام نصار، بسبب انتماء الأخير إلى الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان متخوفًا من أن يؤثر انتماءه الكروي على مستوى الأغنية الدعائية، لكنها خرجت بشكل رائع، موجها الشكر إلى فريق العمل الذي شارك في التصوير.

وشارك في الإعلان الدعائي للأغنية، عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الحاليين والقدامى، حيث سترعض على قناة "الزمالك" التي تنطلق قريبًا .

والاغنية من كلمات محمود المليجي وتلحين وتوزيع أحمد طارق يحيى، واستعرض فيديو الأغنية لقطات لمشجعي النادي وأبرز الأهداف، إلى جانب مقدمي ومحللي القناة .




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