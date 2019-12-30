» بعد صورتها الجريئة..لينا الفيشاوي تتصدر تريند جوجل

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لينا الفيشاوي
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انستجرام

أحمد الفيشاوي

لينا الفيشاوي

تصدرت ابنة الفنان أحمد الفيشاوي،مؤشرات البحث في جوجل، خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد نشرها صورة لها وهي شبه عارية عندما كانت طفلة، أثارت من خلالها موجة من الجدل.

ونشرت لينا الفيشاوي، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها وهي نصف عارية، حيث يعود تاريخ الصورة إلى عام 2013، معلقة:"حورية البحر".

وعقب وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، أثارت لينا جدلاً واسعًا، بظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم حضورها عزاء جدها،حيث كشفت على إنستجرام أيضا عن قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوى، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها.

كما أنها تحدثت أكثر من مرة فى فيديو لها عن أزمتها مع والدها فى الفترة الأخيرة التى قضت فيها المحكمة بحبسه بسبب امتناعه عن دفع النفقة.

لينا الفيشاوى لا تزال متواجدة فى بريطانيا حتى الآن وتدرس فى لندن ولم تتمكن من التواجد فى عزاء جدها فاروق الفيشاوى، بالقاهرة، نظرًا لأن والدها أحمد الفيشاوى أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوى.

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