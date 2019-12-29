» بوتين يشكر ترامب على هذه المعلومات "الخطيرة"

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شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على معلومات جرى تقديمها لروسيا عبر القنوات الاستخباراتية وأسهمت في إحباط تنفيذ هجوم إرهابي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الكرملين، أن بوتين أجرى، الأحد، اتصالا هاتفيا مع ترامب.
وأضاف البيان أن بوتين شكر ترامب على معلومات جرى تقديمها لموسكو عبر القنوات الاستخباراتية وأسهمت في إحباط تنفيذ هجوم إرهابي في روسيا.
ولفت البيان أن الجانبين بحثا خلال الاتصال مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكّدا على مواصلة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وعقب المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على مواطنين اثنين، كانا يخططان لشن هجوم إرهابي في مدينة سان بطرسبرغ، خلال احتفالات رأس السنة.
وجرى التأكيد في البيان على أن المعلومات حول الهجوم الإرهابي في سانت بطرسبرغ، نُقلت إلى روسيا عبر قنوات استخباراتية أمريكية. -

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