إيران تتواصل مع السعودية للمطالبة بهذا الأمر

29 ديسمبر 2019 - 09:06 م

كشف مسئول إيراني، أن بلاده تواصلت مع المملكة العربية السعودية، من أجل زيادة أعداد حجاجها في المواسم المقبلة.

جاء هذا في تصريحات لرئيس بعثة الحج الإيرانية، عبد الفتاح نواب، اليوم الأحد.

وصرح بأن إيران تسعى لإيفاد 100 ألف شخص لأداء الحج العام المقبل، بعد المفاوضات مع مسؤولي الحج في السعودية، بحسب قوله.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية، تصريحات "نواب" أثناء اجتماع لطلبة العلوم الدينية في مدينة قم، موضحًا أن إيران تقدمت بطلب للمملكة العربية السعودية، بزيادة حصتها في مواسم الحج المقبلة.