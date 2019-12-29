فنانة شهيرة تستغيث بـ"السيسي": "أرجوك انظر لهؤلاء"

29 ديسمبر 2019 - 08:01 م

نشرت الفنانة شيرين رضا، استغاثة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تطلب منه النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم.

وكتبت شيرين رضا عبر صفحتها: "نداء إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم.

وتابعت:" الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسيه ، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه وألمه أو جوعه، رجاء أنسطوا لذلك الأنين".

وخلال لقاء لها في برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، قالت إنها لا تعرف السبب الذي يجعل البعض يشتري حيوانات أليفة ويحبسهم ولا يهتم بهم.

وتساءلت : إيه السبب اللي يخليك تجيب كلب وتحبسه دون اهتمام أو رعاية، أو تتركه على السطح وتربطه لفترات طويلة، هل الهدف أن يكون عندك كلب وخلاص.

وتابعت شيرين رضا أن البعض يعتقد أن تربية الكلاب أصبحت موضة، والشباب يقوم بشراء الكلاب لهدف المظهرة فقط وليس الاعتناء بهم ويتركهم وسط القمامة.

وأيد متابعوه مناشدتها للرئيس مطالبين بقانون يحمي الحيوانات، فيما سخر البعض من مطلبها.