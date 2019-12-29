تحذير برلماني شديد اللهجة من الصابون السائل المغشوش

29 ديسمبر 2019 - 06:54 م

طالبت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمنع تداول الصابون المغشوش من الأسواق؛ نظرا لتسببه في سرطان الجلد.



وحذرت المواطنين من استخدام الصابون السائل بعد أن أكد المركز القومي للبحوث انتشار الصابون السائل المغشوش كونه أحد أهم مسببات سرطان الجلد، لدى السيدات المصريات.





وقالت إن هناك عددا كبيرا من المواطنين يشترون عبوات الصابون السائل المغشوشة من البائعين الجائلين ومجهولة المصدر بشكل مباشر، مؤكدة ضرورة إحكام الرقابة من جانب الحكومة على هؤلاء وتوجيه العقوبات الرادعة لهم.





وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، في تصريحات لها، بضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين حول أضرار شراء اي منتج من مصدر مجهول، اضافة إلى سرعة اعدام العبوات الفارغة من هذه المنتجات سواء كانت صابون او غيرها لعدم استخدامها مرة أخرى من جانب مصانع بير السلم.







