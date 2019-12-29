  • الأحد 29 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وولفرهامبتون

«بلطجة» فى قلب النيل

«بلطجة» فى قلب النيل

إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب ترفض الاستمرار في منصبها مع أبيها

علاء مبارك ووالده

"علاء مبارك" يوجه رسالة لوالده

عادل إمام

بالفيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

السعودية

إجراء فورى بعد التعدي على الذات الإلهية بالسعودية

الملك سلمان

بالصور.. العاهل السعودي يودع هؤلاء

السيسي وأمير الكويت

أمير الكويت يرسل برقية عزاء لـ"السيسي"

محمد صبحي

محمد صبحي: التموين كلام فارغ

الإفتاء

"أين الله".. دار الإفتاء تجيب

شقيقة ليلى علوي تخطف الأضواء بأنوثتها

الصفحة الأخيرة

ماذا فعلت ليلى علوي لتبدو بهذا الجمال في عمر 52؟
ماذا فعلت ليلى علوي لتبدو بهذا الجمال في عمر 52؟
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. كبار الشخصيات فى عزاء شقيقة مرتضى منصور

#

ابنة شمس البارودي تخطف الأنظار في أول ظهور لها

#

بالصور.. عزاء شقيقة مرتضي منصور بالدقهلية

#

شقيقة هنا شيحة تقلد شادية وتشعل إنستجرام

ليلى علوى

أنوثة

شقيقتها

نشرت الفنانة ?ليلى علوي?، صورة لها برفقة شقيقتها لمياء وصديقتهما، على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وهنّأت ليلى المتابعين من خلال هذه الصورة بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2020.

وعبر متابعو الفنانة عن إعجابهم بشقيقتها وأنوثتها، فضلًا عن الشبه الكبير بينهما، مهنئين إياهم بالعام الجديد.

وكانت ليلى علوي قررت أن تعود للدراما في 2020 ، حيث أنها تعكف حاليًا على قراءة  سيناريو مسلسل درامي جديد، ولكنها لم تتعاقد عليه حتى الآن بشكل نهائي حيث تنتظر الإنتهاء من قراءة السيناريو أولاً، وبعدها سترى الجهة الانتاجية التي ستتعاون معها لتعود للدراما بعد ابتعاد، وحتى لا تغيب عن جمهورها لفترة طويلة بعد توقف مشاريعها السينمائية في السنوات القليلة الماضية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون
» ديربي اسكتلندا.. رينجرز يحقق فوزُا غاليًا على سيلتك
» السعودية.. تفاصيل مثيرة عن عملية إرهابية بالدمام
» «عبد العاطي» يعلن استقالته من تدريب أسوان
» الكونفدرالية.. بث مباشر لمباراة المصري وبيراميدز
» القبض على 38 متحرش سعودي
» بعد التجديدات.. جرس بيج بن يدق لأول مرة في هذا الموعد
» في عز البرد.. فنانة شهيرة تمارس الرياضة في البلكونة
» للحصول على نوم مريح.. 3 نصائح ذهبية
» شاهد.. هنادي مهنا تبكى فى حفل خطوبتها
» صاحبة جروب "محدش شاف جوزي" تكشف سر إنشائه

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:36 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك