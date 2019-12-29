القهوة والليمون للتخلص من الصداع النصفي بهذه الطريقة

29 ديسمبر 2019 - 02:14 م

يعتبر الصداع من أكثر الأمراض انتشارًا بين الناس خاصة الصداع النصفي، ونشرت بوابة "هايل براكسست" الألمانية إلى أنه من الممكن تناول القهوة بالليمون بطريقة معينة لتساعد على التخلص من الصداع.

والعلاج الطبيعي الذي يمكن تجهيزه بالمنزل عبارة عن كوب من القهوة الإسبريسو غير المحلاة بالسكر ويضاف له نصف ليمونة.

وأشارت البوابة إلى أن القهوة تمنع تكوين إنزيم يساهم في الشعور بالألم، والليمون يقلل من الشعور بالألم في الجسم.