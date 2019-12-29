أول تعليق لـ سعد سمير بعد إصابته بقطع في "وتر أكليس"

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سعد سمير النادي الأهلي
سعد سمير النادي الأهلي
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اصابة

سعد سمير

وتر أكليس

أكد سعد سمير، نجم النادي الأهلي، أنه راضٍ بقضاء الله، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، أمس السبت، ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال سعد سمير،"الحمد لله على كل حال، راضِ بقضاء الله، وأحمده على كل شيء، الإصابة اختبار من الله، وأنا مؤمن بقضائه"، بحسب "الوطن سبورت" .

وتابع: "لا شك أنني كنت أتمنى المشاركة مع زملائي في صناعة الانتصارات خلال الفترة الحالية، والإسهام في استعادة بطولة دوري أبطال أفريقيا، والحفاظ على لقب الدوري الممتاز، خاصة في ظل الاستقرار الذي يعيشه الفريق خلال الفترة الحالية"

وقد أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي نتيجة الأشعة التي أجراها سعد سمير، مدافع الفريق، مؤكدًا أنها أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس .

وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب.

كان سعد سمير قد غادر مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس متأثرًا بإصابته، حيث أجرى اللاعب أشعة عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس.


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