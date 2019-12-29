» الأهلي يعلن إصابة سعد سمير بقطع في "وتر أكيلس"

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي نتيجة الأشعة التي أجراها سعد سمير، مدافع الفريق، مؤكدًا أنها أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس.

وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب.

ويسعى سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، الزمن، لإنهاء تأشيرة السفر لألمانيا لسعد سمير، مشددًا على أن الطبيب الألماني حث اللاعب على ضرورة سفر إلى ألمانيا، من أجل خضوعه للجراحة، ومن المقرر أن يطير سعد سمير إلى ألمانيا نهاية الأسبوع الجاري، ويغيب سعد سمير، عن الملاعب مدة لن تقل عن 8 أشهر حسبما أكد الطبيب الألماني لطبيب النادي الأهلي.

كان سعد سمير قد غادر مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس متأثرًا بإصابته، حيث أجرى اللاعب أشعة عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس.