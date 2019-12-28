المكتب الثقافي المصري في كازاخستان يحصد جائزة الأفضل عربيًا

28 ديسمبر 2019 - 07:40 م

أيام قليلة تفضلنا ونودع عام 2019، الذي شهد قفزة كبيرة في العلاقات الثقافية بين مصر وكازاخستان، بعد أقل من عام واحد على تكليف الدكتورة راندا رزق رئاسة المكتب الثقافي المصري بكازاخستان والبعثة التعليمة لدول وسط آسيا بكازاخستان، في ظل خطة الرئيس السيسي وقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي باعتماد المكتب الثقافي المصري، بعد الجهود التي تم بذلها هناك.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحويل المركز الثقافي المصري بآلماطي إلى مكتب ثقافي بنور سلطان بمقر السفارة المصرية بكازخستان لضمه إلى البعثة الدبلوماسية بدولة المقر، وذلك ضمن الجهود المضنية التي قامت بها السفارة المصرية والملحق الثقافي المصري ورئيس البعثة التعليمية.

وأعلن المكتب اثقافي المصري في كازخستان، تقريره السنوي بما حققه من إنجازات في سبيل إعادة الروح للعلاقات الثقافية المصرية الكازاخية بعد سنوات من الركود، وأبرز المحطات التي مرت بها العلاقات الثقافية المصرية الكازاخية، خلال عام 2019، وكيف نجحت الملحق الثقافي في مد جسور التواصل بين البلدين رغم التحديات، ليكلل نجاحها باختيار المكتب الثقافي المصري بكازخستان عميدًا للثقافة العربية لعام 2019 من قبل السفارات العربية بكازاخستان.

بحث الاستثمار في التعليم

ونجح المكتب الثقافي المصري في اتخاذ خطوة نحو الاستثمار في التعليم، بعد اتفاق الملحق الثقافي المصري الدكتورة راندا رزق ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر، في استقبال وفد من المستثمرين الكازاخيين في القاهرة، لبحث الاستثمار في التعليم، والترويج لشهادة النيل.

وبالفعل تستعد مصر لاستقبال وفد من المستثمرين الكازاخيين الذين يرغبون افتتاح أفرع دولية لعدد من الجامعات الكازاخية الشهيرة التي تحمل تصنيف الجودة العالمي للجامعات QS .

تنظيم معرض "كنوز مصر" الأكبر للآثار المصرية بدول وسط آسيا

كان من أبرز أنشطة المكتب الثقافي المصري خلال عام 2019، هو تنظيم معرض هو الأول من نوعه، وهو "كنوز مصر" المعرض الأكبر للآثار المصري بدول وسط آسيا، تحت رعاية حاكم آلماطى ووزير الثقافة و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بالأعمال بالإنابة المستشار عبد الحميد الرافعي، ضمن رؤية ورسالة جديدة من المكتب الثقافي برئاسة الدكتورة راندا رزق ليكون المكتب الفني الوحيد في دول شرق آسيا.

وافتتحت هذا المعرض الذي زاره 6200 زائر، الدكتورة راندا رزق الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بوسط آسيا ورئيس مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية ورئيس المتحف المركزي الحكومي ومبعوث من الوزارة الخارجية معرض "كنوز مصر" وذلك بمقر المتحف المركزي الحكومي لجمهورية كازاخستان بمدينة ألماطي في الفترة من 18 إلى 30 شهر سبتمبر 2019 وبحضور عدد من كبار الضيوف والمهتمين بالثقافتين المصرية الفرعونية والإسلامية العربية من جامعات ابلاي خان والفارابي واباي وعدد من المهتمين بالفنون والإبداع من رواد المتحف.

ويعد هذا المعرض أكبر متحف يقام بدول وسط آسيا للآثار والمستنسخات المصرية الجبسية والبرونزية والنحاسية والخشبية، فضلاً عن عشرات الصور والتبلوهات الفنية والثقافية والتي تعكس تاريخ وثقافة وحضارة مصر والمصريين على مدى الأحقاب المتعاقبة والعصور المتتالية، الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية بصفة رئيسية والأخيرة بما لها من مراحل وأحقبة زمنية متعاقبة.. وقد تم الحفاظ على المعالم التاريخية والثقافية لمصر حتى أيامنا الحاضرة.

استقبال عددًا من خريجين أقسام اللغة العربية بالجامعات الكازاخية

بالإضافة إلى ذلك، استقبل المكتب الثقافي المصري بكازاخستان، عددًا من طلاب جامعة اللغات الأجنبية بتخصص اللغة العربية، ووناقشت الدكتورة راندا رزق مع الطلاب قواعد وشروط التحاق الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم التمهيدية للماجستير والدكتوراه في مجال اللغة العربية بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2109/2020.

وأكدت الدكتورة راندا رزق للطلاب أن الجامعات المصرية قبلة للتعليم بالشرق الأوسط، وأن المناخ في مصر مرحب بالوافدين من كافة أنحاء العالم.

لقاء مسؤولي جامعة أباي لبحث سبل التعاون وترويج الجامعات المصرية

كان للتعاون الجامعي وترويج الجامعات المصرية اهتمام خاص من المكتب الثقافي المصري، حيث التقت الدكتورة راندا رزق، الملحق الثقافي المصري بكازاخستان والمشرف على البعثة التعليمية بقرقيزتان وطاجيكستان وأوزباكستان، النائب الأول لرئيس جامعة أباي للعلوم التربوية ماقتاغالي بيكتيميسوف ونائب رئيس الجامعة للأنشطة التعليمية السيد ساتمورزايف أسان وعددًا من أعضاء إدارة الجامعة.

وتناول الحديث عن خطة بشان توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي لجمهورية مصر العربية ووزارة التعليم والعلم لجمهورية كازاخستان، حرصاً على تسهيل التعاون بين الجامعات بين الدولتين،فضلاً عن انه ناقش الجانبان إمكانية افتتاح فرع جامعة أباي بالقاهرة، والاتفاق على توقيع الاتفاقية الثنائية بين جامعة أباي للعلوم التربوية وكلية التربية النوعية كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات التربوية بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم المصرية.

استقبال ممثلة الخارجية الكازاخية في احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو

واحتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، استقبل مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بكازاخستان ألماشا أرينوفا مشرف النادي الدبلوماسي بآلماطى وممثلة وزارة الشئون الخارجية لجمهورية كازاخستان حيث كان غرض الزيارة تهنئة المكتب الثقافي المصري بذكرى 30 يونيو.

ودشنت السفارة المصرية بكازاخستان احتفالا خاصا بالذكرى الــ67 لثورة 23 يوليو 1952، حيث أكدت الدكتورة راندا رزق الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بكازاخستان إننا نحتفل اليوم بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة والتي أعطت لكل ذي حق حقه، وهي تمثل ثورة الشعب بقيادة القوات المسلحة على الفساد والظلم.

وأكدت أن مصر تخوض منذ ذلك التاريخ حربا ضروسا ضد الإرهاب في كافة أرجاء الوطن وعلى جميع الجبهات، في الوقت ذاته ثورة قومية في المشروعات والطرق والتقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، الأمر الذي يجعل الطريق ما زال طويلا ويحتاج إلى أقصى درجات الجهد والعرق من أجل الأجيال القادمة.









