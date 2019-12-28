أديب لمهاجمى صلاح: "كدا عيب"

28 ديسمبر 2019 - 12:02 م

شن الإعلامي عمرو أديب،هجومًا حادًا على منتقدي اللاعب العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بسبب صورته أمام شجرة عيد الميلاد، وبصحبته زوجته وابنته مكة.

ووجه "أديب"، خلال برنامجه الحكاية، المذاع عبر فضائية أم بى سى مصر، رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي صلاح، قائلاً: عيب نهاجم ابننا اللى وصل لمكانة عالمية، محدش بينافسه عليها، عيب نكره شبابنا فى رموزنا.

وتابع: "صلاح غير نظرة الغرب عن المسلمين، الإنجليز احتفوا بتصرف محمد صلاح ومشاركته لهم فى عيدهم، وإحنا بنهاجمه، كدا عيب".