عبد المنعم مدبولي.. 25 عامًا مصابا بالسرطان .. ومات بالقلب

28 ديسمبر 2019 - 11:00 ص

يحل اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1921، حيث قدم أعمالاً فنية مميزة وشكل جيل من الممثلين، على رأسهم الزعيم عادل إمام، كما أسس فرق مسرحية على مدار مشواره الفنى في التمثيل.

وولد الفنان عبد المنعم مدبولى، بحي باب الشعرية في 28 ديسمبر 1921، يتيم وفقير للغاية، ولكن موهبته التمثيلية ظهرت في المرحلة الابتدائية، عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة، ومارس التمثيل لأكثر من 50 عامًا، حتى وفاته يوم الأحد 9 يوليو 2006.

كما شكل "مدبولي" مدرسة كوميدية مستقلة في الضحك الراقي، وأسس العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر عام 1952 والكوميدي 1963 والفنانين المتحدين 1966 والمدبوليزم 1975.

وفي أواخر حياته، أصيب عبد المنعم مدبولي، بسرطان الكبد وخاض رحلة علاج صعبة في لندن، وجرى استئصال أجزاء كبيرة من الكبد لديه، وتعافى من المرض وعاش 25 عاما قبل وفاته، ألا أنه أصيب بوعكة صحية توفى على أثرها متأثرًا بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عامًا.