أديب عن تطوير ميدان التحرير: "الدنيا اتقلبت"

28 ديسمبر 2019 - 10:05 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على الأنباء التي رددها البعض بشأن تطوير ميدان التحرير ونقل تماثيل من معبد الكرنك ووضعها بالميدان، قائلاً: "الدنيا اتقلبت إزاي ننقل تماثيل من الكرنك، ومين أخد القرار، وأنهي تماثيل سيتم نقلها".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، " أن عمر ميدان التحرير يصل إلى 50 عامًا، وهو رمز من الرموز المصرية، وشهد الأحداث التاريخية من مظاهرات وثورات التي تمر بمصر.

وتابع: "مش عارفين يعملوا إيه عشان يطوروا الميدان، حطوا قاعدة لتمثال، ومحطوش التمثال، وشوية حطوا علم، وشالو العلم"، منوهًا بأن هناك مقترحًا بنقل عدد من تماثيل الكباش إلى ميدان التحرير.