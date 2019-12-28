انفجار يضرب مصنع طائرات أمريكية

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عبد القادر وحيد- متابعات

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انفجار

مصنع طيران

النتروجين

تعرض خط نتروجين سائل بمصنع شركة للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية لانفجار، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 15 شخصا.

وقال جون غالاغر مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك في تصريحات صحفية إن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصا إلى المستشفى أحدهم إصابته خطيرة.

وأفاد نائب قائد إدارة الإطفاء بالمقاطعة دانييل ويغنر أن الانفجار ألحق أضرارا أخرى بصهريج تخزين مما أدى إلى تسرب غاز النتروجين من المبنى وحدوث انفجار.

وكانت المتحدثة باسم الشركة قد أشارت إلى أنه يجري تصنيع طائرات تجريبية،؟ حيث تم احتواء الأضرار بالمصنع رقم 3.


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