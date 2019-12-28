انتخاب مصر رئيسا للاتحاد العربى للتطوع والمواطنة

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متابعات - أمينة عبد العال

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انتخبت مصر ممثلة في  المهندس تامر وجيه رئيس الجمعية المصرية للعمل التطوعي لرئاسة الاتحاد العربي للتطوع والمواطنة ،في حين احتفظ المغرب في شخص السيد محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للتطوع.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية المنظمة من طرف الجمعية المصرية للعمل التطوعي في الفترة ما بين 21 و22 ديسمبر بالعاصمة المصرية القاهرة وخلال هذا الاجتماع وبعد التداول في كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، وبعد تسجيل الحضور والتيقن من النصاب القانوني حسب مقررات آخر اجتماع للمكتب التنفيذي المنعقد في شهر يونيو 2019 الماضي بالقاهرةـ انتقل الحاضرون إلى عملية الانتخاب.

وأعلن عقب الاجتماع تشكيل المكتب التنفيذي للفترة 2019-2023 على النحو التالي:

الرئيس: المهندس تامر وجيه : الجمعية المصرية للعمل التطوعي (جمهورية مصر العربية )

نائب الرئيس: الأستاذ محمد العصفور : المركز المغربي للتطوع والمواطنة (المملكة المغربية )

كما انتخب ماهر ضناوي عن جمعية شباب العزم (الجمهورية اللبنانية) أميناً عاماً، والأستاذ علي زين العابدين عن الجمعية المصرية للعمل التطوعي (جمهورية مصر العربية) رئيس تنفيذي، والسادة حفيظ الرحوي عن الجمعية التونسية للعمل التطوعي (تونس)ـ والدكتور حسين الجبور عن المركز الأردني للعمل التطوعي (المملكة الأردنية الهاشمية)ـ والدكتور محمد التيناز عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الليبي (ليبيا)ـ والأستاذ احمد مجاهد عن الجمعية الوطنية الجزائرية للتطوع التويزة (الجزائر)، بالإضافة إلى تعيين كل من الدكتور زايد أبو هديمة (ليبيا) ومحمد دهبي (المملكة المغربية) مستشارين للاتحاد. كما تم اختيار جمهوريه مصر العربية كمقر للاتحاد العربي للتطوع.

وعن انتخاب مصر كرئيس للاتحاد العربي للتطوع واختيارها كمقر دائم له، عبر المهندس تامر وجيه عن تفاؤله بما اعتبره تقديراً من جميع الدول العربية لدور المجتمع المدني في مصر والرعاية التي يلقاها من الدولة في ظل دستور 2014 والدعم الذي يوليه الرئيس السيسي شخصيًا للعمل الأهلي والتطوعي في مصر.

 


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