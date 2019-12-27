» بطلة "هالة حبيبتي" تكشف سر عدم استمرارها في التمثيل

27 ديسمبر 2019 - 10:10 م

كشفت رانيا عاطف، بطلة مسرحية «هالة حبيبتي»، عن أنها منذ صغرها لم تكن تريد أن تستمر في مهنة التمثيل وأن تمارسها بشكل محترف.



وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها كانت تشعر بالخجل وهي صغيرة، وقالت في لقاء صحفي عندما كانت في سنة السابعة من عمرها «سأعتزل الفن عند العاشرة».



وأشارت رانيا عاطف، بطلة مسرحية «هالة حبيبتي» إلى أنها كانت تعتبر التمثيل هواية ولن تكون مهنة حتى لا تقبل بأدوار لا تريد أن تمثلها حينها.

