انحسار سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس غدًا السبت الموافق 28 ديسمبر 2019، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدًا طقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً.

ويصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط علي السواحل الشمالية.

وإليكم بيان الهيئة بدرجات الحرارة..



