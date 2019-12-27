  • الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تواضروس

مفاجأة تكشف حقيقة قطع العلاقات بين الكنيسة الروسية والبابا تواضروس

دورى ابطال افريقيا

موعد مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال غدًا

أرشيفية

وزير الدولة للإعلام.. تضارب اختصاصات أم للتنسيق بين الهيئات الثلاث؟

أرشيفية

أول تعليق أمريكي على اتفاق السعودية والكويت

محمد صلاح وميلنر

قائد ليفربول يصدم الجميع: لا مكان لـ «صلاح» في التشكيل

الكويت

ضجة فى الكويت بسبب تصوير سيقان النساء

سقوط الأمطار

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الطقس البارد

خاشقجي

أمير سعودي يخرج عن صمته بشأن تذويب جثة "خاشقجى"

الإحصاء

إحصائية صادمة عن الخلع في مصر

الجزائر

أول جمعة في الجزائر بعد رحيل قايد صالح.. كيف كانت؟

انحسار سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الغد

آخر الأخبار

سقوط أمطار - أرشيفية
سقوط أمطار - أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تواصل سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الغد

#

هطول الأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

#

سقوط أمطار.. تعرف علي حالة طقس اليوم

#

تصل لـ9 درجات.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

اخبار

الأرصاد

سقوط الامطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس غدًا السبت الموافق 28 ديسمبر 2019، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدًا طقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً.

ويصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط علي السواحل الشمالية.

وإليكم بيان الهيئة بدرجات الحرارة..

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يواصل الارتفاع ليصل هذا الرقم
» تصرف غريب خلال حفل زفاف.. العروس تنهار من الصدمة
» «المسماري» لليبيين: انتظروا مفاجأة خلال ساعات
» رسميًا.. «ابراهيموفيتش» ينتقل إلى ميلان الإيطالي
» هجوم على ابنة مذيعة شهيرة.. ورد صادم من الأخيرة
» الكرواتي «تشاتشيتش» مديرًا فنيًا لبيراميدز
» الجيش التركي يرد على تصريحات "أردوغان"
» 21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمباراة بلاتنيوم الزيمبابوي
» الكشف عن 1000 مشروع ضخم ستغير السعودية
» قرار قضائي بعدم تجريم الحشيش للاستخدام الشخصي
» طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الإسماعيلى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك