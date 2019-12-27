إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمباراة بيراميدز

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بيراميدز

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصرى، قائمة لاعبيه لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاءت القائمة على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال، محمود حمد

خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقى، ايزي ايميكا، سعيدو سيمبوري، أحمد ياسر، حسين رجب، حسن علي، اسلام عطية، أحمد عادل «ميسى»، عبد الناصر دى ماريا، مفتاح طقطق، محمد جابر

خط الهجوم: محمود وادى، أوستين أموتو


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