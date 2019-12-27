» رسميًا.. «ابراهيموفيتش» ينتقل إلى ميلان الإيطالي

27 ديسمبر 2019 - 08:38 م

أنهى مسئولو أي سي ميلان إجراءات ضم المهاجم السويدى زلاتان ابراهيموفيتش لمدة 6 أشهر مع وضع خيار يسمع بتمديد العقد لمدة موسم إضافي، بداية من الميركاتو الشتوي المقبل.

وحصل النادى الإيطالى على تقديم النجم السويدي زلاتان أبراهيموفيتش، لجمهوره بشكل خاص لافت للنظر.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأيطالي أي سي ميلان، عبر مختلف مواقع السوشيال ميديا، مقطع فيديو لتقديم الأسطورة السويدية للجمهور، على شكل تمثال ضخم مضيئ في وسط ايطاليا، ليعلنوا انضمامه للفريق قريباً.

ذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أن ابراهيموفيتش انضم رسميا إلى ميلان يناير المقبل فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر، ليعود النجم السويدى لصفوف الفريق الذى لعب ضمن صفوف لعدة مواسم سابقة.

يذكر أن عقد زلاتان إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكى انتهى فى أول ديسمبر الماضى، وبالتالى يستطيع اللاعب التوقيع مجانًا لأي نادٍ خلال الميركاتو الشتوى المقبل.