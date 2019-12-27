أول تعليق من الزراعة على عودة إنفلونزا الطيور

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وزارة الزراعة

الزراعة

الدواجن

الطيور

انفلونزا الطيور

نفت وزارة الزراعة وجود أي إصابة في الطيور بفيروس إنفلونزا الطيور.

جاء هذا في تصريحات للدكتور محمد القرش المتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، حيث شدد على إجراء الوزارة للتحليلات اللازمة، بالإضافة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة في مزارع الدواجن لمواجهة اي إصابة.

 وذكر "القرشي" أنه في حال تم الكشف عن أي إصابة يتم اتخاذ التدابير اللازمة لكي يتم منع انتشارها، كما أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بدور كبير ومجهود في هذا الإطار.


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