الأرصاد تعلن موعد انتهاء الطقس البارد

ضربت الأمطار الغزيرة والرعدية في الساعات المبكرة من صباح اليوم مدينة الاسكندرية وبعض المدن المجاورة، إضافة إلى بعض محافظات الوجه البحري أبرزها كفر الشيخ والبحيرة ودمياط.

وفقًا لما أكدته الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يبدأ عصر اليوم التحسن التدريجي في الأحوال الجوية، وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري مع عودة درجات الحرارة إل معادلاتها الطبيعية، تأتي هذه الأمطار لليوم الرابع على التوالي، تزامنًا مع نوة “الفيضة الصغرى”، حيث كانت الأمطار مصحوبة بنشاط كبير للرياح خاصة على السواحل الشمالية.

وتوقف حركة الصيد والملاحة في الموانئ، نظرًا لارتفاع أمواج البحر، في حين تعمل شركة الصرف الصحي على نزح المياه من الشوارع لأن لا تتعرض الشوارع لتجمعات المياه التي تعيق حركة السير.

وكثفت الشركة من سيارات شفط وكسح المياه في أرجاء مدينة الإسكندرية، تحسبًا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة، وذلك مع استمرار رفع حالة الطوارئ في المدينة.

ورغم موجة الطقس السيء وراتفاع الأمواج ونشطا الرياح، إلا أن حركة الشحن والتفريغ والسفن في الموانئ منتظمة، حسبما أكد المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية، رضا الغندور.