اتفاق مهم بين "السيسي" و"بوتين" بشأن ليبيا

27 ديسمبر 2019 - 03:45 م

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا اليوم الجمعة على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا.

وتابع أن هذا جاء في اتصال هاتفي بينهما اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف أنه تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

كما أشاد "السيسي" بالمشروعات التنموية الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

بدوره أكد الرئيس بوتين الأهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع القاهرة في الفترة القادمة.