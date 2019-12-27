داعية إماراتي يعلق على احتفال "صلاح" بعيد الميلاد

27 ديسمبر 2019 - 01:30 م

أعاد الداعية وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد بأبوظبي ، نشر صورة اللاعب محمد صلاح ، والتي جمعته مع زوجته وابنته أمام شجرة الكريسماس،احتفالا بعيد الميلاد".



وغرد "يوسف" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقا علي صورة نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، قائلا: "حينما ينفتح الإنسان على الشعوب، يعلم أن الكون يتسع للجميع، وأن الله هو قِبلة الجميع ولو اختلفت الطرق".



ويستعد الأخوة الأقباط بالاحتفال بعيد الميلاد بعد أمام قليلة ،وشاركهم التهنئة فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، صباح اليوم بالدعوة إلي مشاركة الأقباط احتفالهم و تهنئتهم .

