  • الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي وبوتين

اتفاق مهم بين "السيسي" و"بوتين" بشأن ليبيا

صلاح وكلوب

استبعاد صلاح يثير أزمة جديدة مع كلوب

الإفتاء

الإفتاء: هدم الكنائس اعتداء على الله ورسوله

قتلها ليلا.. والمحكمة تعاقبه بـ " حد الغيلة"

هزت السعودية.. قتلها ليلا.. والمحكمة تعاقبه بـ " حد الغيلة"

حشد عسكري بالخليج

حشد عسكري بالخليج.. ما الأمر

صادرات مصر الزراعية ترتفع لـ 5.4 مليون طن

خلال 2019.. صادرات مصر الزراعية ترتفع لـ 5.4 مليون طن

محمد صلاح

داعية إماراتي يعلق على احتفال "صلاح" بعيد الميلاد

هند سداسي ملكة جمال المغرب

ملكة جمال المغرب : أوافق أن أكون زوجة ثانية.. وهذه شروطي

ارشيف

حالة رعب.. هزة أرضية مفاجئة تضرب محافظة المنوفية

ارشيف

مجددا.. احتجاجات عارمة تضرب البصرة

حشد عسكري بالخليج.. ما الأمر

الحياة السياسية

حشد عسكري بالخليج
حشد عسكري بالخليج
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع باعتزاله.. ما الأمر؟

#

تلقي بنفسها من أعلى برج بالشارقة.. ما الأمر

#

توجيه ألفاظ خارجة لـ"بايدن".. ما الأمر

#

الكويت تستدعى السفير القبرصى.. ما الأمر

الخليج العربي

أخبار السعودية

السفن اليابانية

حمياية

حشد عسكري

في تطور سريع أصدرت الحكومة اليابانية لأول مرة،  قرارا عسكريا بشأن منطقة الخليج العربى.

ويأتي القرار الياباني لأجل حماية السفن اليابانية، التي تقل واردات نفط خام.

وكان مجلس الوزراء الياباني قد أصدر وثيقة سيتم بموجبها تأمين جميع السفن اليابانية الناقلة للنفط.

وتشمل الوثيقة عملية التامين إرسال مدمرة مزودة بطائرة هليكوبتر وطائرتي دورية بي -3سي ، لجمع المعلومات.

وتوضح الوثيقة أيضا أن وزير الدفاع الياباني سيصدر أوامر باستخدام الأسلحة حال تعرض السفن لأي خطر .

يذكر أنه سيتم العمل بتلك الوثيقة في يناير المقبل ، وإرسال المدمرة سيكون في فبراير، بحسب ما أعلنه مسؤول ياباني.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» عشرات الإصابات في حريق بمكة المكرمة
» أسماء حكام مباراة الإسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية
» "أعطي ابني زكاة مالي"..الإفتاء تجيب
» انتقاما من زوجها.. تلقي أبناءها من الدور التاسع
» اجتماع فني لمباراة الزمالك وزيسكو عصر اليوم
» زوجة تامر حسني تنعي كلبها والجمهور: "ربنا يصبرك"
» "فايلر" يطمئن على " إكرامى" قبل مواجهة بلاتينيوم
» اعتماد أكبر حركة ترقيات في تاريخ جامعة القاهرة
» "كارتيرون" نواجه خصما عنيدا.. وجئنا لتحقيق الفوز
» عبد الله مشرف يروي تفاصيل حصوله على رتبة ضابط
» اعتقال أفراد من تنظيم القاعدة في باكستان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:05 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك