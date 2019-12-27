حشد عسكري بالخليج.. ما الأمر

عبد القادر وحيد- متابعات
في تطور سريع أصدرت الحكومة اليابانية لأول مرة، قرارا عسكريا بشأن منطقة الخليج العربى.
ويأتي القرار الياباني لأجل حماية السفن اليابانية، التي تقل واردات نفط خام.
وكان مجلس الوزراء الياباني قد أصدر وثيقة سيتم بموجبها تأمين جميع السفن اليابانية الناقلة للنفط.
وتشمل الوثيقة عملية التامين إرسال مدمرة مزودة بطائرة هليكوبتر وطائرتي دورية بي -3سي ، لجمع المعلومات.
وتوضح الوثيقة أيضا أن وزير الدفاع الياباني سيصدر أوامر باستخدام الأسلحة حال تعرض السفن لأي خطر .
يذكر أنه سيتم العمل بتلك الوثيقة في يناير المقبل ، وإرسال المدمرة سيكون في فبراير، بحسب ما أعلنه مسؤول ياباني.
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