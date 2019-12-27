» نقيب فلاحي مصر: الفلاح أهم شخص في مصر

27 ديسمبر 2019 - 11:57 ص

قال أحمد العباسي، نائب نقيب فلاحين مصر، إن الفلاح هو الشخص الوحيد الذي يعمل في الأرض ويخرج محاصيل ويعرف قيمة المحصول، ويمد الدولة والسوق المحلي ".



وأضاف "العباسي"، خلال حواره في برنامج "بيوتنا"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الحياة لا تقوم إلا بالفلاحين وأبنائهم، حيث إنهم أكثر قدره على استصلاح الأراضي الصحراوية، معقبا :" الفلاح أهم شخص في مصر ".



وتابع :" القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها وعي شديد بأهمية الزراعة وأهمية مشروع المليون ونصف فدان، الفلاحين يدخلون في مشاريع قومية واستثمارية".

