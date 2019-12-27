ضيف حمدي رزق: عندي مرض اسمه مرسي

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الإرهاب

الجيش

الإخوان

السيسي

صدى البلد

وصف الدكتور مراد وهبة، الفيلسوف والمفكر الكبير، الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"المنقذ" ، قائلا :" الرئيس والجيش أنقذوا مصر من الإخوان".

وأضاف "وهبة"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، مع الإعلامي حمدي رزق، بأن سكان كوكب الأرض معرضون للانقراض بسبب الإرهاب، ولذلك يفضل تسميته بالإرهاب الكوكبي، معقبا :" نحن معرضون للانقراض بسبب الإرهاب".

وأكد الفيلسوف و المفكر الكبير، أنه كان يعاني من مرض نفسي أثر على الأعضاء أثناء حكم الإخوان، معقبا: "طبيبي قالي إنت عندك مرض اسمه محمد مرسي"، لافتًا إلى أنه كان يشاهد الإخوان في المطابخ الدولية.

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