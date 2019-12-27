  • الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مداهمة مصنع للخمور بالرياض

مصنع للخمور في فيلا بجوار مسجد بالرياض

مراد وهبة: ثورة 25 يناير كانت بلا رؤية مستقبلية

ضيف حمدي رزق: عندي مرض اسمه مرسي

الكاتبة فريدة الشوباشي

"قالنا اللي بيحصل كارثة"تفاصيل اجتماع مدبولي بالإعلاميين

رامي رضوان

رامي رضوان يغني لأول مرة على الهواء

نتنياهو

فوز ساحق لـ "نتنياهو" في انتخابات حزب الليكود

تحطم طائرة - أرشيفية

14 قتيلا حصيلة تحطم طائرة ركاب

الإعلامي أحمد مجدي

الوزير: جمهوري من الصيع والبلطجية

الاهلى

أول الراحلين عن صفوف الأهلى يناير المقبل

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

القومى للمرأة بالمنوفية يتصدى لمرض أنفلونزا الخنازير

كيف يمكن الوقاية من فيروس انفلونزا الخنازير؟

ترويها الشوباشي ..

"قالنا اللي بيحصل كارثة"تفاصيل اجتماع مدبولي بالإعلاميين

الحياة السياسية

الكاتبة فريدة الشوباشي
الكاتبة فريدة الشوباشي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

السيسى: اللى قولتلكم عليه من 6 سنين بيحصل دلوقتى

#

عبد المعز: اللي بيحصل دا ميرضيش ربنا

#

تفاصيل اجتماع الرئيس مع وزيري الإسكان وقطاع الأعمال

#

العامري قاله "يمشي" .. تفاصيل اجتماع الخطيب قبل إقالة لاسارتي

إكسترا نيوز

الزيادة السكانية

فريدة الشوباشي

كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بعدد من الإعلاميين، قائلة :"إنها  شاركت في اجتماع رئيس الوزراء بالإعلاميين ،ناقشنا كل الملفات التي تشغل الرأي العام، والمشروعات الجاري تنفيذها، وأزمة العشوائيات".

وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الكارثة الوحيدة التي تعاني منها مصر هى الفوضى في الزيادة السكانية، حيث تزداد مصر 2،5 مليون مولود سنويا، معقبة: "رئيس الوزراء قالنا دي كارثة ، مفيش دولة تقدر على كدة".

 وتابعت :"مصر ستكون أم الدنيا مش بس قد الدنيا زي ما قال الرئيس"، مطالبة رئيس الوزراء بالتحدث إلى المواطنين لشرح الوضع لهم و توضيح خطورة الزيادة السكانية .

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» روسيا:سنرد على هجمات واشنطن في الوقت المناسب
» زلزال يضرب إيران بالقرب من محطة نووية
» الأهلى يعلن مشاركته فى مهرجان اعتزال"التايب"
» حادث تصادم يصيب 9 أشخاص بينهم 4 أطفال بسوهاج
» انطلاق المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين
» رضوى الشربيني تكشف: 10 أخطاء تفقدك حبيبك دون عودة
» انتحار زوج سابق لأميرة نرويجية في عيد الميلاد
» ليفربول يُغرد منفردًا على قمة الدوري الإنجليزي
» مسئولو بيراميدز : السعيد مستمر مع الفريق لنهاية عقده
» كيف تؤدى الصلاة الفائتة؟ الأزهر يجيب
» بعد حديث «السيسي» عن تراجع الدولار.. تعرف على الأسعار

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك