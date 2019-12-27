"قالنا اللي بيحصل كارثة"تفاصيل اجتماع مدبولي بالإعلاميين

27 ديسمبر 2019 - 09:21 ص

كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بعدد من الإعلاميين، قائلة :"إنها شاركت في اجتماع رئيس الوزراء بالإعلاميين ،ناقشنا كل الملفات التي تشغل الرأي العام، والمشروعات الجاري تنفيذها، وأزمة العشوائيات".



وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الكارثة الوحيدة التي تعاني منها مصر هى الفوضى في الزيادة السكانية، حيث تزداد مصر 2،5 مليون مولود سنويا، معقبة: "رئيس الوزراء قالنا دي كارثة ، مفيش دولة تقدر على كدة".



وتابعت :"مصر ستكون أم الدنيا مش بس قد الدنيا زي ما قال الرئيس"، مطالبة رئيس الوزراء بالتحدث إلى المواطنين لشرح الوضع لهم و توضيح خطورة الزيادة السكانية .

