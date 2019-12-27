الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 27 ديسمبر تراجعا طفيفا حيث سجل 16.04 جنيها.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك مصر 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 جنيه، و سجل بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء و للبيع سجل 16.09 جنيه.
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