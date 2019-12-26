كوسوفو تختار رئيس البرلمان بعد 3 أشهر من الانتخابات

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انتخب نائب رئيس حزب تقرير المصير المعارض، غلوك كونجوفكا، كرئيس جديد لبرلمان كوسوفو، بعد مرور قرابة 3 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وفاز كونجوفا، برئاسة البرلمان بأغلبية 75 صوتًا من أصل 108 نائبًا حضروا جلسة البرلمان، الذي يضم 120 مقعدًا، خلال جلسة تصويت أجريت الخميس.
كما اختير لمنصب نائب رئيس البرلمان كلا من: فيكريم دامكا، عضو البرلمان ورئيس الحزب الديمقراطي التركي في كوسوفو، وكذلك أربيري ناغافسي، عضو حزب "تقرير المصير"، وكوجيم شالا، من حزب "رابطة كوسوفو الديمقراطية"، ومملي كرانيكي، من حزب كوسوفو الديمقراطي، وسلافكو سيميتش، من القائمة الصربية.
وكانت محادثات الائتلاف التي جرت عقب الانتخابات البرلمانية بين حزب تقرير المصير، وحزب كوسوفو الديمقراطي غير مجدية.
يذكر أن رئيس الوزراء السابق راموش هارديناي، استقال من منصب رئاسة الوزراء في يوليو/ تموز الماضي، عندما استدعته محكمة كوسوفو الخاصة في مدينة لاهاي الهولندية للإدلاء بأقواله كمشتبه به.
وبناء عليه تم حل البرلمان وتقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. -

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