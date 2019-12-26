» مشجعو الزمالك في قطر يجهزون مفاجأة للاعبي الفريق

26 ديسمبر 2019 - 06:18 م

بدأت رابطة مشجعي الزمالك في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأربعاء، في تنظيم التجمع الأول الخاص بهم استعدادًا للقاء للسوبر الإفريقي الذي سيقام مع الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل بالدوحة، وسط حضور باقة من نجوم الفريق الأبيض.

بدأ التجمع بكلمة للمهندس حازم كمال، المتحدث الرسمى للرابطة والذي أكد علي أن الرابطة تستعد من أول يوم تم فيه الإعلان بأن السوبر الافريقي سيقام رسميا في قطر وأنها تعمل علي قدم وساق علي ذلك.

وقام هيثم فاروق (الرئيس الشرفي للرابطة) ببث الحماس في أعضاء الرابطة وطلب منهم عدم اليأس بسبب نتائج الفريق الأخيرة.

وقال: "الزمالك هو الفريق الوحيد الذي يتخلى عنه الجميع عند رجوع مستواه عكس المنافس الذي يلقي الدعم والمساندة من الجميع والإعلام الرياضي يحارب من أجله».

وأكد هيثم فاروق أن الرابطه تستعد لتقديم كل شيء ممكن للزمالك في السوبر الإفريقي بالدوحة للحصول علي اللقب وإسعاد الجماهير خاصة وأن هذا اليوم سيكون بمثابة العيد للجالية المصرية في قطر وخاصة الزملكاوية علي اعتبار أنه منذ عام 1984 تقريبا لم يزور فريق الزمالك قطر.

وتحدث سمير البحيري الصحفي الزمالكاوي عن شعبية الزمالك في قطر، حيث أكد أنها ستكون نقطة فارقة في غلبت الجماهيرية الزمالكاوية.

ثم تحدث ياسر عبد الوهاب مدرب نادي الغرافة للسلة وكابتن ومدرب الزمالك السابق علي دور الرابطة الملحوظ من يوم انطلاقها في خدمة كل ماهو زمالكاوي وانه يشعر بالفخر وسط اعضاء الزمالك .

وتحدث محمد الجبالي الصحفي الزمالكاوي، مؤكدًا علي ان أهم ما يميز الرابطة ولم يجده في أي مكان أنها رابطة ليس تتبع لأي شخص ولا تتدخل في المشاكل والانقسامات الموجودة داخل وخارج النادي وأن انتمائها الأول والأخير لكيان الزمالك فقط.

وشدد علي أن الأعضاء بالرابطة هم من يمولون جميع المناسبات الخاصة من أموالهم الشخصية وهو ما يعتبر مثال واضح علي الانتماء الحقيقي للكيان وليس للأشخاص مؤكدا علي أن الهدف الأساسي من الترتيب للقاء السوبر هو إظهار جمهور الزمالك بالشكل الأمثل ومساعدة الفريق علي الفوز باللقب.

ثم تحدث المعلق الزمالكاوي محمد فوزي عن اننا تأخرنا كثير ولابد من تحرك يومي وعمل علي التحضير لكل شيء من استقبال اللاعبين في المطار والفندق والتدريبات وتكريم قائد الفريق.

واختتم أحمد جمال (مؤسس الرابطة) علي ان الرابطة ترفض فكرة ان يكون لها راعي لتغطية مصاريف السوبر ولكن سيكون بجهود الاعضاء الذاتية وانه يتمم الترتيب من الان لاستخراج جميع التصاريح لظهور الرابطة بشكل يليق بها وهو ما أكده المهندس احمد عبده الذي اكد ان الجميع سينبهر بما سنفعله ولا تقارنوا جماهير الزمالك بأحد وقام بعض اعضاء الرابطة باقتراحات مثمرة لظهور الرابطة بمنظر يليق باسم الزمالك.