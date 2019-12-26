» نجم الإسماعيلى مهاجمًا «الخطيب»: «لا يستحق لقب الأسطورة»

26 ديسمبر 2019 - 05:44 م

رفض أسامة خليل، لاعب الإسماعيلي السابق، إطلاق لقب أسطورة الكرة المصرية على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مشيرًا أنه لا تنطبق عليه معايير هذا اللقب.

وقال أسامة خليل في تصريحات تليفزيونية لـ«تايم سبورتس»: «الأسطورة الحقيقة في كرة القدم المصرية على مر العصور هو محمد صلاح، وذلك لأنه أنجح من لاعب كرة القدم خارج مصر، وشرف مصر».

وأضاف: «لغة الأرقام تتحدث، محمد صلاح من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، ويلعب لأفضل نادٍ في العالم حاليًا، وفاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين متتالتين».

وتابع: «لا بد من وضع مواصفات ومعايير للقب اسطورة، فالأسطورة هو لاعب لكل العصور مثل محمد علي كلاي وبيليه، لأنهم لاعبون على مر العصور».

واختتم: «محمد صلاح هو اللاعب المصري الوحيد الذي يلقب بـ«أسطورة الكرة المصرية»، لكن الخطيب نجم لن يتكرر ولكن لا تنطبق عليه معايير اللقب أسطورة، أنا أتحدث على مر العصور، وليس على مجرد فترة زمنية صغيرة».

