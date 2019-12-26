» "تذكرتى" تعلن توفير تذاكر مباراة بلاتينيوم بفروع الأهلي

26 ديسمبر 2019 - 02:24 م

أعلنت شركة تذكرتى توفير "vanid" وتذاكر مباراة الأهلى وبلاتينيوم للمشجعين فى فروع النادى الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، بجانب الفروع المُحددة مسبقاً.

وطرحت الشركة 10 آلاف تذكرة بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية، فى الوقت الذى سيتم فتح بوابات استاد السلام الذى يستضيف المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصر السبت المقبل.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فى مران الفريق الجمعة، الذى ينطلق فى الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى "كاف"، فيما يعقد الاجتماع الفنى للمباراة فى الثانية ظهرا، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى فى مقر النادى بالجزيرة، بحضور ممثلى الفريقين، إلى جانب مسئولى الاتحاد الأفريقى، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.