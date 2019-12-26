فيروس خطير يهاجم إسرائيل .. يقتل ويصيب العشرات

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وكالات - الدويني فولي

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إسرائيل

انفلونزا

فيروس

تطعيم

أفادت صحف عبرية، اليوم الخميس، بأن هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أعلنت ارتفاع عدد الوفيات جراء الأنفلونزا في إسرائيل إلى 11 حالة، في الوقت الذي وصفت فيه وزارة الصحة الإسرائيلية الفيروس بـ"الشرس" داعية الإسرائيليين إلى التسرع في أخذ التعطيمات.
 
ووفقًا للهيئة الإسرائيلية، أعرب مسئولون في وزارة الصحة عن قلقهم من نسبة التطعيم المنخفضة ضد الأنفلونزا ومن ارتفاع عدد المرضى الذين أصيبوا بصورة خطيرة بسبب مضاعفات هذا المرض.
وقال الهيئة، إن الليلة الماضية شهدت مستشفى "كابلان" في "رحوفوت" حالة وفاة لطفلة عمرها سنة ونصف السنة بسبب مضاعفات الأنفلونزا، مشيرة إلى أن الطفلة قد نُقلت إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة للغاية حيث باءت محاولات إنقاذ حياتها بالفشل، لترتفع حالات الوفيات من جراء الأنفلونزا منذ شهر ونصف إلى 11 حالة، كما أصيب 100 شخص بالمرض، وتوصف حالتهم بخطيرة.

وذكرت صناديق المرضى أن ارتفاعًا ملحوظًا طرأ منذ صباح أمس، على عدد الأشخاص الذين تلقوا تطعيم ضد الأنفلونزا، لافتة إلى أن الفيروس هذا العام "عدواني وشرس" ناصحة الإسرائيليين بتلقي التطعيمات، لا سيما الفئات ذات عوامل الخطورة المرتفعة وهي الكبار الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما والأطفال من سن سنة ونصف السنة وما فوق.

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