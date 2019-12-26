جماهير الزمالك تطالب السيسي بالتدخل ورحيل مرتضى

26 ديسمبر 2019 - 11:49 ص

دشن الآلاف من جماهير نادى الزمالك هاشتاج "مرتضى سرق الزمالك يا سيسى"، وتصدر الهاشتاج محرك البحث على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ أن تم تدشينه.

وطالب الجماهير من مسئولى وزير الداخلية إعطاءهم تصريحا بوقفة سلمية أمام بوابات النادى من أجل التنديد بما يفعله الرئيس الحالى بالنادى وهو ما جعل الفريق يظهر بشكل سىء جدا خلال مباريات الفريق بالدورى.

الكاتب الصحفى محمد الشرقاوى، كتب عبر صفحته الرسمية بتويتر، أن رئيس النادى بدأ يفكر فى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة فى ظل ما يتعرض له من سباب وإهانة من بعض الجماهير الغاضبة لسوء نتائج الفريق الأخيرة.