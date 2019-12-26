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تفاصيل صادمة.. انتحار صهر ملك النرويج

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آري بن ومارثا لويز
آري بن ومارثا لويز
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ملك النرويج

انتحار صهر ملك النرويج

مارثا لويز

تداولت وسائل إعلام نرويجية، أنباء عن انتحار "آري بن"، الكاتب والفنان، والزوج السابق للأميرة النرويجية مارثا لويز ووالد أطفالها الثلاثة عن عمر يناهز 47 عاما.

ونشرت قناة تليفزيون "NRK " تصريحا لعائلة هذا الكاتب والفنان جاء فيه: "نحن أقرب الناس من آري بن، نعلن ببالغ الحزن والأسى أنه وضع اليوم حدا لحياته منتحرا. نلتمس احترام خصوصيتنا في قادم الأيام".

فيما أعرب ملك وملكة النرويج، بحسب "روسيا اليوم"عن تعازيهما في وفاة "آري بن" الذي كان قد اقترن بالأميرة مارثا لويز في عام 2000، وانفصلا بعد 14 عاما من الحياة المشتركة.

يذكر أن الأميرة مارثا لويز تأتي في المرتبة الرابعة بالنسبة للتاج النرويجي، بعد شقيقها ونجليه، فيما يعرف آري بن بأنه مؤلف للعديد من الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة.


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