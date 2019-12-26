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خالد سليم وزوجته يحتفلان بالكريسماس بـ"البيجامة"

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الفنان خالد سليم
الفنان خالد سليم
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علا خطاب

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الكريسماس

خالد سليم

البيجامة

نشر الفنان خالد سليم، عبر حسابه على "إنستجرام"،صورا جديدة له،من أحدث جلسة تصوير له، احتفالاً بأعياد الكريسماس هو وأسرته، لكن ما لفت الأنظار هو ظهورهم بـ"البيجامة".

ويظهر الفنان خالد سليم وأسرته، وهم يرتدون ملابس النوم "البيجاما" ويجلسون إلى جانب شجرة الكريسماس.

وفي صورة أخرى ظهر سليم مع ابنتيه وهم يعلقون الزينة على شجرة العام الجديد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور، مشيدين بجلسة التصوير وطريقة الاحتفال، وجاءت التعليقات"،" كالاتي:" حلوة أوي.. كل سنة وانتو طيبين"،"ما شاء الله منورين، ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم ويسعدكم يا رب".


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