» أزمة غير متوقعة لبعثة الزمالك قبل مواجهة زيسكو

26 ديسمبر 2019 - 10:24 ص

فقدت بعثة الزمالك، إحدى الحقائب أثناء سفرها من إثيوبيا إلى زامبيا، لخوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر السبت المقبل.

الحقيبة المفقودة حقيبة الأحذية الخاصة باللاعبين، وهو ما تسبب فى ظهور عدد من اللاعبين بأحذية عادية وليست أحذية تدريبات.

هانى زادة رئيس البعثة تحرك سريعا من أجل تحرير محضر بالواقعة فى المطار، وفى حالة عدم استرجاع هذه الحقيبة اليوم، ستقوم إدارة البعثة بشراء أحذية جديدة للاعبين من أجل خوض التدريبات.