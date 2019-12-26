"الجبلاية" تعقد عمومية طارئة لتعديل اللائحة

26 ديسمبر 2019 - 09:53 ص

تدعو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعضاءها لعقد لجمعية عمومية عادية فبراير المقبل لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، باعتبارها من أهم الملفات التي تم تكليفها بها.و



أرسل "الجبلاية" خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسي الجديدة لدراستها.

وهناك أكثر من بند فى اللائحة تسبب فى حالة من الجدل من بينها بند الـ8 سنوات والذى تدور مناقشات حول استمراره أو إلغائه، بجانب إمكانية تقليص عدد الأعضاء فى المجلس من 11 عضوا إلى 9 أعضاء، وإجراء الانتخابات المقبلة بنظام القوائم الكاملة وإلغاء ترشح المستقلين، وإمكانية إلغاء شرط ممارسة لعبة كرة القدم من شروط الترشح بحيث يكون من حق أى شخص خوض الانتخابات على أى مقعد دون التقيد بشرط ضرورة ممارسة لعبة كرة القدم.