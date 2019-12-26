الدولار يواصل استقراره بعد تعافي الجنيه

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البنك المركزي

استقرار الدولار

تعافي الجنيه

استقر سعر الدولار طيلة الأسبوع الماضي عند مستوى الـ 16 جنيها، في معظم البنوك.

 كما سجل في نهاية تعاملات الأمس وبداية تعاملات اليوم مستوى الـ 16 جنيها أيضا في أكثر من 16 بنكا حكوميا.

وكان الدولار قد  قد تراجع بشكل مفاجئ منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث سجل الدولار في كل من بنك المصرف المتحد، وعوده مصر ، ومصر إيران، وHSBC ، والإمارات دبي الوطني، والتنمية الصناعية، والكويت الوطني،  مبلغ 16 جنيها .

وفي تعاملات اليوم سجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبي 16.00 جنيها للشراء و16.09 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع.


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