» ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء

الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء استقرارًا ملحوظًا.
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
جاء هذا بينما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي سجل 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
أما البنك الأهلي فسجل سعر العملة الخضراء 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي بلغ السعر 15.99 جنيه للشراء، و16.11 للبيع.
أما بنك القاهرة فسجل سعر العملة الأمريكية 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
وبلغ السعر في بنك قناة السويس 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.
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