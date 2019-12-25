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شاهد.. محمد رمضان يظهر وسط 13 فتاة شبه عاريات

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محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد رمضان

فتيات

رايحين نسهر

ظهر الممثل السينمائي محمد رمضان، في صورة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "انستجرام".

وترجع هذه الصورة لكواليس تصوير كليبه الجديد "رايحين نسهر"، حيث ظهر فيها الممثل برفقة 13 فتاة مرتدين ملابس غير محتشمة، ويقمن بإشعال سيجارته تعبيرًا عن قصته التي تتحدث عن شخص لا يحب السهر في الملاهي الليلية.

وسرعان ما انهالت التعليقات على رمضان بسبب جرأة الصورة التي تشبهه بالرجل الذي تهرول حوله الفتيات.

ووصف أحد المتابعين الفن الذي يقدمه رمضان بالمسيء للمجتمع والقدوة السيئة للشباب.



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