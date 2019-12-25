إغلاق الموانئ وإعلان حالة الطوارئ بسبب الطقس السيئ

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محمد فضل- متابعات

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الموانئ

أعلنت الموانئ المصرية حالة الطوارئ بسبب الطقس السيئ، كما تم إغلاقها بشكل مؤقت لحين استقرار الأحوال الجوية.

أعلن ذلك المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنه تم إغلاق حركة الملاحة مؤقتا بموانئ بورسعيد والسخنة وإعلان حالة الطوارئ.

وجاء قرار إغلاق الموانئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ وعدم دخول وخروج أي سفينة من وإلى الميناء، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعي للسفن على الرصيف.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي أن ميناء السخنة يشهد حالة من عدم الاستقرار ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي بلغت سرعتها من 25 إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار وانعدام الرؤية الذي يصل إلى نصف ميل.

وأضاف البيان أن ميناء بورسعيد أيضا يشهد حالة من عدم الاستقرار في حالة الجو وبلغت سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج لثلاثة أمتار مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة.


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