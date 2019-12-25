» ضرب وركلات داخل بنك في لبنان.. السبب صادم

تداول مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" الشهير، مشاجرة عنيفة لعميل داخل أحد البنوك في مدينة طرابلس بلبنان، حيث فقد العميل السيطرة على نفسه، بعدما أخبره البنك بعدم السماح له بالحصول على أكثر من المقرر له من قبل البنك المركزي.

يحدد قرار "مصرف لبنان" مبلغ 300 دولار بالأسبوع لكل عميل مما له من حسابه في البنك، وهناك بنوك تسمح للعميل بسحب 500 أسبوعياً كحد أقصى، مهما كان حجم ما لديه بالحساب.

ويظهر في الفيديو حجم الشجار داخل البنك، حيث شارك فيه أكثر من طرف، الأمر الذي دفع عدداً من الأشخاص إلى التجمع أمام المصرف والتنديد بسياسة المصارف الجديدة بشكل عام، وعلى الفور حضرت عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى المكان وعملت على إبعاد المتشاجرين.

من جانبه، كتب وزير المالية اللبناني، حسن خليل، "تغريدة" له في تويتر، قائًلا: "من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف، حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهرياً" .